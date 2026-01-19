Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Oymaağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 DH 942 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.