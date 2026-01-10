Samsun’da trafik magandaları dehşet saçtı: 3 araç kaza yaptı, 2 şahıs diğer sürücüyü bıçakladı!

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Adil Can K., Beratcan K. ve arkadaşı Burak Can K., bu sırada aracında olan Eren Ü.'yü indirip, darbetti. Adil Can K.'nin bıçak çektiği de belirtildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Eren Ü., sağlıkçıların müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.