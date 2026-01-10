Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da trafik magandaları dehşet saçtı: 3 araç kaza yaptı, 2 şahıs diğer sürücüyü bıçakladı!
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:38

Samsun'da trafik magandaları dehşet saçtı: 3 araç kaza yaptı, 2 şahıs diğer sürücüyü bıçakladı!

Samsun’un Atakum ilçesinde trafik kazası sonrası sürücüyü darbeden 3 kişi, gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüphelilerden biri, hastaneden rapor alınırken de polis aracının camını kırdı.

DHA Yaşam
Samsun’da trafik magandaları dehşet saçtı: 3 araç kaza yaptı, 2 şahıs diğer sürücüyü bıçakladı!
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Eren Ü.'nün (23) kullandığı cip, Adil Can K.'nin (21) kullandığı otomobil ile Beratcan K.'nin (31) kontrolündeki otomobil çarpıştı. Taraflar, kavşakta durup araçlardan indi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Adil Can K., Beratcan K. ve arkadaşı Burak Can K., bu sırada aracında olan Eren Ü.'yü indirip, darbetti. Adil Can K.'nin bıçak çektiği de belirtildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Eren Ü., sağlıkçıların müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Şüphelilerden Beratcan K. ise hastaneden adli rapor alındığı sırada polis memuruna hakaret edip, ekip aracının camını kırdı. Şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan, sağlık görevlisi Adil Can K.'nin 1, mali müşavir Burak Can K.'nin 11, bir spor kulübünde çalışan Beratcan K.'nin ise 26 suç kaydı olduğu bildirildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da trafik magandaları dehşet saçtı: 3 araç kaza yaptı, 2 şahıs diğer sürücüyü bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz