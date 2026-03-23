Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da trafik magandası durmak bilmedi: Alkollü kaza yaptı! 4 yaralı
Giriş Tarihi: 23.03.2026 09:26

Samsun'da trafik magandası durmak bilmedi: Alkollü kaza yaptı! 4 yaralı

Samsun’da 2.40 promil alkollü yakalanıp hakkında işlem yapılan sürücü, tekrar direksiyon başına geçince kaza yaptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

  • ABONE OL

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin C.Y. (30) idaresindeki otomobil, daha önce Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada durduruldu. Yapılan kontrolde 2.40 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulup cezai işlem uygulandı.

4 KİŞİ YARALANDI

İşlemlerin ardından yeniden direksiyon başına geçen aynı sürücü, İlkadım ilçesi Baruthane mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp sürüklendi. Kazada sürücü Engin C.Y. ile birlikte Fırat Y. (18), Sahra S. (36) ve kızı R.K. (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz