Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 26.04.2026 15:14

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Samsun’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen dev operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! Narkotik ekiplerinin üç ilçede eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda adeta cephanelik ve uyuşturucu laboratuvarı ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İkametlerde ve zanlıların üst aramalarında ekipler, 1116 uyuşturucu hap, 142,5 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu elde etmeye yarar 100 milimetre aseton, 5,83 gram kokain, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyete götürüldü.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
