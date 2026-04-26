Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İkametlerde ve zanlıların üst aramalarında ekipler, 1116 uyuşturucu hap, 142,5 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu elde etmeye yarar 100 milimetre aseton, 5,83 gram kokain, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyete götürüldü.