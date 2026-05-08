Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da uzaklaştırma kararını ihlal eden koca tutuklandı: Eşine tehditler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 15:04

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine yönelik uzaklaştırma ve iletişim yasağını ihlal ettiği öne sürülen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hakkında 6284 Sayılı Kanun kapsamında boşanma aşamasındaki eşine yönelik yaklaşmama ve telefonla aramama yönünde tedbir kararı bulunan F.Ö. (47) eşi E.Ö.'ye (33) telefon açıp tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞ TUTUKLANDI

Şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

