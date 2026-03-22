Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü: 17 yaşındaki çocuk boynundan yaralandı
Giriş Tarihi: 22.03.2026 14:40

Samsun'un İlkadım ilçesinde "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi boynundan bıçakla yaralandı.

İHA
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'ta aslan heykellerinin yan tarafında bulunan boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.A., 3 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada başka bir grupla bakışma nedeniyle tartışma yaşadı.

BİR KİŞİ BOYNUNDAN YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, A.A. boynundan bıçakla yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili M.O.H.H. (20), M.A.O.O. (17) ve A.A.J.J.'yi (15) gözaltına aldı. M.O.H.H. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilirken, yaşı küçük 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2'si çocuk 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

