Samsun'da "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü: 17 yaşındaki çocuk boynundan yaralandı

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'ta aslan heykellerinin yan tarafında bulunan boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.A., 3 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada başka bir grupla bakışma nedeniyle tartışma yaşadı.
BİR KİŞİ BOYNUNDAN YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, A.A. boynundan bıçakla yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis olayla ilgili M.O.H.H. (20), M.A.O.O. (17) ve A.A.J.J.'yi (15) gözaltına aldı. M.O.H.H. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilirken, yaşı küçük 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2'si çocuk 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.