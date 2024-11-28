Samsun’da yangın: 7 kişi hastanelik oldu

Yangında ev sahibi Yalçın K. (50) ve kızı Buse K. (16) ile üst katta oturan Emre A., eşi Yasemin A. ile çocukları Ebrar (3), Eymen (8) ve Ecrin A. (2) dumandan etkilendi. Çocuklar itfaiye ekiplerinin kucaklarında ambulansa taşındı. 4'ü çocuk 7 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Çocuk Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.