Samsun’da yürekleri ağza getiren kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var…

Giriş Tarihi: 28.03.2026 16:18

Samsun’un İlkadım ilçesinde SUV ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışmada araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Caner Ö. idaresindeki 34 NDY 108 plakalı SUV tipi araç ile Kutup Yıldızı Sokak üzerinden bulvar yoluna çıkan Soner A. yönetimindeki 55 BK 479 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile SUV araçta yolcu olarak bulunan Edanur Ö. ve hafif ticari araçta yolcu konumundaki Murat Ş. yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan SUV sürücüsünün tedavisi ise olay yerinde ayakta yapıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonrası araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz