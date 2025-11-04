Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da zehir tacirlerine operasyon! 7 gözaltı
Giriş Tarihi: 4.11.2025 17:32

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AA
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramada 4 bin 674 sentetik ecza hapı, 5,05 gram sentetik uyuşturucu, 3,61 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

7 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlünün de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

