Samsun’da zehir tacirlerine operasyon! 7 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramada 4 bin 674 sentetik ecza hapı, 5,05 gram sentetik uyuşturucu, 3,61 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

7 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlünün de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.