Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 12.03.2026 22:19

Samsun’da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

DHA
Samsun’da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S. yönetimindeki 55 SE 221 plakalı minibüs orta şeritte seyir halindeyken sağ şeride geçmek istedi. Minibüs bu sırada sağ şeritte seyir halinde olan Z.T.'nin kontrolündeki 55 ALM 66 plakalı otomobile ardından da yolcu almak için durakta bekleyen 55 AND 573 plakalı otobüse çarptı.

Kazada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz