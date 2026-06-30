Samsun’da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı!

Kaza, gece saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun yönünde seyreden N.D. idaresindeki oto kurtarıcı, şerit değiştirmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen A.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağacı devirerek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı istikamette seyreden H.U. yönetimindeki hafif ticari araçla da çarpışan otomobil yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü A.E. ile hafif ticari aracın sürücüsü H.U., araçlarda bulunan K.K., C.U., F.U.A., U.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör