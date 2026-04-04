Kaza, saat 20.10 sıralarında Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Samsun Ordu karayolu 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yıldırım idaresindeki 61 TY 788 plakalı minibüs, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada minibüs Samsun'dan Çarşamba yönüne gitmekte olan Turgay Özkan yönetimindeki 52 ABS 004 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada minibüsün çarptığı otomobile de arkadan gelen Mevlüt Koç idaresindeki 55 JC 560 plakalı otomobil duramayarak çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı



Kazada sürücü Turgay Özkan (39) ile araçta yolcu olarak bulunan Naciye Özkan (44), Tolga Özkan (38), 8 yaşındaki ikiz kardeşler B.Ö. ve Y.A.Ö. ile minibüste yolcu olarak bulunan İsmail Kılıç (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.