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Giriş Tarihi: 30.4.2025 14:43 Son Güncelleme: 30.4.2025 14:44

Samsun'daki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti: Psikolojik destek sağlandı

Kahreden olay Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelmişti. Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden Çiğdem Kaya'nın (31) tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı bildirildi...

DHA
Samsun’daki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti: Psikolojik destek sağlandı

Canik ilçesinde 27 Nisan akşamı meydana gelen heyelanda; bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki araçta bulunan 4 kişilik aile, düşen kaya parçalarının altında kaldı.

Çiğdem Kaya, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Eşi Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) hayatını kaybetti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Kaya'nın kalça ve omuzunda kırıklar tespit edildi. Kaya, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından ortopedi servisinde tedaviye alındı. Durumu iyi olan Kaya'ya aynı zamanda psikolojik destek veriliyor...

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Samsun'daki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti: Psikolojik destek sağlandı
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