Samsun’daki kreşte kaydedilmişti: ’Buz yanığı’ davasında cezaları belli oldu!

İŞ YERİ SAHİBİ ASLİ, ÇALIŞAN TALİ KUSURLU

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, H.D. ve iş yeri sahibi B.Y. hakkında 'Taksirle yaralama' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede; sanık H.D.'nin, E.M.S.'nin koluna buz koyarak ikinci derecede yanık olmasına sebebiyet verdiği, B.Y.'nin de idareci olarak yeterli özeni sağlamadığı iddia edilerek, 4 aydan 2 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca iddianamede, işletmenin de geçici süreli kapatılması talep edildi. Bilirkişi raporunda B.Y. asli, H.D. tali kusurlu sayıldı.

'OLAY SIRASINDA OKULDA DEĞİLDİM'

İddianame, Samsun 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın karar duruşması 28 Nisan'da görüldü. B.Y., savunmasında, "Olay sırasında okulda değildim. Olayı daha sonrasında öğrendim. Meydana gelen olaya ilişkin atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bir çocuk diğerini ısırmış ve sonrasında öğretmenimiz çocukları ayırarak ısırılan çocuğa kısa süreli buz uygulaması yapmıştır" dedi.