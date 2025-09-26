Samsun’daki özel okulda akıllara durgunluk veren olay: Zorbalığa uğradı efendi diye suçlandı!

'ÇOK KİBAR ÇOCUK YETİŞTİRMİŞSİNİZ'

Okul ambulans çağırmış ve hastaneye götürülmüş. Aileye, kendileri hastaneye gidene kadar bilgi verilmemiş. Okul ayrıca, aileyi 'çok kibar bir çocuk yetiştirmişsiniz' diye olayda kabahatli bulmuş. Okulun güvenlik kamerası çalışmıyormuş ya da çalıştırılmıyormuş. Özel bir okulda güvenlik kamerasının çalışmaması, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine aykırıdır. Okul hakkında güvenliği sağlayamadığı için suç duyurusunda bulunacağız. 2 öğrenci hakkında maddi ve manevi tazminat haklarımızı arayacağız. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan savcılık soruşturması da üstünkörü yapılmış. Şüpheli ifadeleri psikolog huzurunda alınmamış. Öğretilmiş ifadeler kullanmasına müsaade edilmiş" dedi.