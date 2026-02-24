Haberler Yaşam Haberleri Samsun'de korkutan olay: Otomobil yokuş aşağı kaydı! Anne ve oğlu yaralı...
Giriş Tarihi: 24.02.2026 16:13

Samsun'un Canik ilçesinde yokuş aşağı kayan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Kaza, dün akşam, Hasköy Mahallesi Altıntepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Ç.'nin kontrolündeki otomobil, yokuştaki marketin önünde durdu. Muhammed Ç., eşi Yasemin Ç. ve Berat Ç.'yi otomobilde bıraktı. Bu sırada hareket edip, 300 metre sürüklenen otomobil, kaldırımın kenarındaki çöp konteynerine ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

ANNE VE OĞUL YARALANDI

Yaralanan Yasemin Ç. ve oğlu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

