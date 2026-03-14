Samsunspor başkanı Fenerbahçeli taraftarları affetmedi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Chobani Stadyumu'nda ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe A.Ş - Samsunspor A.Ş. takımları arasında 8 Mart tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında, Fenerbahçeli taraftarlar ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında gerginlik yaşandı.

ŞİKECİSİN DEDİLER

Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı tartışmayla ilgili Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçeli bir taraftar bana 'Sen şikecisin. Galatasaray'a böyle oynamıyorsun, Fenerbahçe'ye böyle oynuyorsun. Hadi git Galatasaray'a da böyle oyna' dedi. 'Sen maç satıyorsun' deyince ben çıldırdım; parmak salladım, küfür ettim. Açık ve net söylüyorum" açıklamasını yaptı.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Samsunspor ise, "Öte yandan müsabakanın son dakikalarında, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın bulunduğu bölgeye yönelik olarak bazı rakip taraftarlar tarafından ağır küfürler edilmiş, saldırı girişiminde bulunulmuş ve yaralama amacı taşıyan yabancı maddeler atılmıştır. Bu tür davranışların münferit kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması, yaşananların ciddiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Futbolun ruhuna ve spor ahlakına aykırı bu eylemlerin sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

TARAFTARLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Görüntü inceleme ve tespit tutanağında, Taner K. isimli taraftarın elinde bulunan pet su bardağını Başkan Yıldırım'a fırlattığı belirtildi. Tolga E. isimli taraftarın ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a yönelik küfürler ettiği kaydedildi.