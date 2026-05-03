Sanal büyücüye 1 milyon ceza

Sağlık sorunları yaşayan insanların çaresizliğinden menfaat elde etmeye çalışan sahtekârlar Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun radarına takıldı. İnternette "Ahmet Bekiroğlu" mahlasını kullanan Orhan Köklüce'nin "teledüşünce" adını verdiği yöntemle yüzlerce kişiden danışmanlık adı altında para topladığı belirlendi. Astım, KOAH, baş, boyun, bel ve sırt ağrıları, travmatik rahatsızlıklar, panik atak, anksiyete, kalp krizi riski gibi pek çok rahatsızlığı tedavi ettiğini öne süren kişinin, sosyal medya hesabında "düşünce gücüyle insanların akciğerleri ve beyinlerine müdahale edebildiği" gibi ifadeleri görüldü. Kurul medyumyorumlarisitesi.com adresinin işleteni olan Ömer Bekler'e ise 1 milyon 83 bin TL ceza uyguladı. Kurul, "medyumyorumlarisitesi.com, tilsimlidualar.com, medyumajans.com, medyumnefisehoca.com, hocamedyumlar.wordpress.com" sitelerini erişime engelledi.

