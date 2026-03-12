Sanal devriye ekipleri magandalara göz açtırmıyor

Eyüpsultan'da makas atarak trafikte ilerleyen sürücü C.Ç.'de bunlardan birisi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü kısa sürede tespit edildi. 96 bin lira ceza kesildi. Araç ise 60 gün süre ile trafikten men edilerek, sürücünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı.

TERS YÖN KAVGASINDA 190 BİN LİRA

Yine sanal devriye ekipleri Kadıköy'de ters yönden geldin kavgası yapan ve araçtan inen sürücülerden T.K.'ya 2918 sayılı KTK' nın; Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, tek yönlü karayolunda ters istikamette sürülmesi ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 191 bin lira ceza yazıldı. Aracı 60 gün süre ile trafikten men edilerek, araç sürücüsünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı.

KAVGA EDENE 184 BİN LİRA

Aynı şekilde Fatih'te birbirine giren sürücülerden D.D. için ise 2918 sayılı KTK' nın; Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden toplam 184 bin 712 lira ceza yazıldı. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek, sürücünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı.

ARAÇTAN İNDİ 181 BİN CEZA YEDİ

Kadıköy'de bir başka araç sürücüsü ise kavşakta inip kavgaya başladı. O anların paylaşılması üzerine harekete geçen ekipler sürücü İ.Y.'ye 2918 sayılı KTK' nın; Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, trafik ışığı ile yönetilen kavşaklarda taşıttan inmek maddelerinden toplam 181 bin lira Trafik İdari Para Cezası yazdı. Aracı 60 gün süre ile trafikten men edilerek, araç sürücüsünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı.

3 SÜRÜCÜYE TERS YÖN CEZASI

Esenyurt'ta ters yönden araç kullanan 3 ayrı sürücüye yapmış oldukları ihlallere göre 2918 sayılı KTK' nın; Ters yön, saygısızıca araç kullanmak maddelerinden toplam 63 bin lira Trafik İdari Para Cezası yazıldı.

ARAÇTAN İNİP CAM YUMRUKLADI

Bağcılar'da araçtan inip cam yumruklayan sürücü M.B.U. İçin ise 2918 sayılı KTK' nın; Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, ters yöne girmek maddesinden toplam 190 bin lira Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Aracı 60 gün süre ile trafikten men edilerek, ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı.

BEYOĞLU KASKLI MAGANDAYA 180 BİN LİRA

Beyoğlu'nda elinde motor kaskı ile inip magandalık yapan sürücü U.Ü.'ye 2918 sayılı KTK' nın; trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden toplam 180 bin kira Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca aracı 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ehliyeti geri alındı.