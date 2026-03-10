Sanal devriye magandalara göz açtırmıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı "Sanal Devriyeler", kuralları ihlal eden trafik magandalarına göz açtırmıyor. Beyoğlu'nda trafikte çekilen görüntüleri inceleyen sanal devriye ekipleri, "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddelerinin ihlal edildiğini belirledi. İki ayrı sürücü S.S., D.B. ve onların yolcuları Y.S. ile Ü.Y.'ye toplam 722 bin 492 TL ceza kesildi. Eyüpsultan'da ise bir sürücünün, "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "trafikte duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunda bulunmak" maddelerini ihlal ettiği tespit edildi. Sürücü H.M. ve yolcular A.U. ile C.M.'ye toplam 362 bin 492 TL ceza kesilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Maltepe'de trafikte kavga eden sürücü C.C. ve Ş.Ö. ile yolcu A.E.'ye "saygısızca araç kullanmak", ve "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddelerinden toplam 542 bin TL ceza kesildi.