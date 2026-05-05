Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine darbe: MİT maskesiyle korku salan ’finansör’ deşifre edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir İl Emniyet Müdürülüğü koordinesinde Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine yönelik dev bir operasyon düzenlendi.





MİT MASKESİYLE KORKU SALAN "FİNANSÖR" DEŞİFRE EDİLDİ



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2025 yılı sonunda gelen çarpıcı bir ihbarla başladı. Kendisini sahte MİT görevlisi olarak tanıtarak çevreye korku salan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer'in, yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık ettiği belirlendi. Şüphelinin, eşi Tuğçe Omer, kayınvalidesi Halime Togay ve baldızı Gökçe Güley'in banka hesaplarını kullanarak aylık 750 milyon TL ile 2 milyar TL arasında değişen kirli bir fonu yönettiği tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI "SİBER PENÇE"



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen tahkikatta, mali analizler suçun boyutunu gözler önüne sererken tek merkezden koordine edilen hiyerarşik bir sistem kuran çetenin; banka hesabı temin eden, finans yönetimi yapan ve canlı destek hizmeti veren geniş bir ağa sahip olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Gaziantep ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde düğmeye basıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1.6 MİLYAR TL'LİK KİRLİ DÖNGÜ



Yapılan teknik ve mali analizlerde, yasa dışı bahis oyuncularından toplanan paraların çapraz ve döngüsel transferlerle gizlenmeye çalışıldığı, sistem içerisinde tam 1 milyar 600 milyon TL değerinde işlem hacmi oluşturulduğu kanıtlandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 37 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari durumda olan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise aralıksız sürüyor.