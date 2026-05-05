Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine darbe: MİT maskesiyle korku salan ’finansör’ deşifre edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir İl Emniyet Müdürülüğü koordinesinde Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine yönelik dev bir operasyon düzenlendi.
MİT MASKESİYLE KORKU SALAN "FİNANSÖR" DEŞİFRE EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2025 yılı sonunda gelen çarpıcı bir ihbarla başladı. Kendisini sahte MİT görevlisi olarak tanıtarak çevreye korku salan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer'in, yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık ettiği belirlendi. Şüphelinin, eşi Tuğçe Omer, kayınvalidesi Halime Togay ve baldızı Gökçe Güley'in banka hesaplarını kullanarak aylık 750 milyon TL ile 2 milyar TL arasında değişen kirli bir fonu yönettiği tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI "SİBER PENÇE"
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen tahkikatta, mali analizler suçun boyutunu gözler önüne sererken tek merkezden koordine edilen hiyerarşik bir sistem kuran çetenin; banka hesabı temin eden, finans yönetimi yapan ve canlı destek hizmeti veren geniş bir ağa sahip olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Gaziantep ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde düğmeye basıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1.6 MİLYAR TL'LİK KİRLİ DÖNGÜ
Yapılan teknik ve mali analizlerde, yasa dışı bahis oyuncularından toplanan paraların çapraz ve döngüsel transferlerle gizlenmeye çalışıldığı, sistem içerisinde tam 1 milyar 600 milyon TL değerinde işlem hacmi oluşturulduğu kanıtlandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 37 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari durumda olan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise aralıksız sürüyor.
SANAL BAHİS ÇETESİNİN HİYERARŞİK VE MERKEZİ SİSTEMİ
Soruşturma kapsamında örgüt içinde; aile bireylerinin banka hesaplarının kullanıldığı, evden çalışan kişilerle sistemin yönetildiği ve finans, hesap temini ve para transferlerinin ayrı ekiplerce yürütüldüğü bilgileri yer alıyor. Yapılan teknik ve mali analizler sonucu elde edilen bulgulara göre; bahis sitelerine yatırılan paraların önce "ilk kademe hesaplara" alındığı; ardından sistematik şekilde üst hesaplara aktarıldığı; hesaplar arasında çapraz ve döngüsel transferler gerçekleştirildiği öğrenilirken uzmanlar, bu para hareketlerinin bireysel değil, merkezi bir yapı tarafından yönetildiğini ortaya koyuyor.
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: "VATANDAŞIMIZI BU BATAKLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ
Bakan Gürlek, göreve geldiğinde 81 İlde Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge göndermiş; yasa dışı bahsin sadece bir ekonomik suç değil, aynı zamanda aile yapısını ve toplumsal huzuru hedef alan bir terör faaliyeti olduğunu vurgulamıştı. İzmir'deki son operasyon, adalet teşkilatı ve polis teşkilatının güçlü koordinasyonu ile yasa dışı bahis baronlarına yönelik yürütülen büyük temizlik operasyonunun en kritik halkalarından biri olarak kayıtlara geçti.
BAKAN GÜRLEK, "ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARIMIZIN GÜÇLÜ KOORDİNASYONUYLA GEÇİT VERMİYORUZ!"
Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!" dedi.
Paymix-3 yasa dışı bahis operasyonu düğmesine basıldı: Dev ağ çökertildi
Paymix soruşturmasında yasa dışı bahis ve kara para trafiğinin dev ağı ortaya çıkarıldı. Aylık 1 milyar dolarlık hacme ulaşan sistemde 13,8 milyon kullanıcı verisi, on binlerce banka hesabı ve kripto transfer zinciri deşifre edildi. Üçüncü dalga operasyonda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yüzlerce hesap ve çok sayıda mal varlığına el konuldu. Bahis sitelerine altyapısı alt yaşı sağlayan siteler devre dışı bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Paymix" soruşturması kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik ulusa ve uluslararası boyutta organize yapı deşifre edildi.
AYLIK 1 MİLYAR DOLARLIK HACİM
MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Paymix'in yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı belirlendi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.
İLK İKİ OPERASYONDA 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında düzenlenen Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda taşınmaz, araç ile banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca üç şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
49 YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE ALTYAPI
Kayyum atanan şirketlerde yapılan teknik incelemelerde, bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve banka hesaplarının bu faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı.
MİLYONLARCA VERİ TESPİT EDİLDİ
Bu sistemde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kullanıcı ve işlem verilerinin kayıt altında kaldığı da anlaşıldı. Yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı/ oyuncu kaydına ulaşıldı. Şahıs olarak T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı tespit edildi. Telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydına ulaşıldı. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.
İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK VERİ AĞINA ULAŞILDI
İlk kez bu kadar büyük bir veri ağına ulaşılması, ilerleyen süreçte yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin finansal ağın çözülmesi, organizasyon yapısının ortaya çıkarılması ve suç gelirinin boyutunun belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.
KRİPTOLAR ALTINA ÇEVRİLDİ
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri önce kripto paraya ardından nakit veya altına çevirdiği, bazı kuyumcuların da komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. O kuyumcular da soruşturmaya eklendi.
YURT DIŞINDA ŞİRKETLER AÇILDI
Yasa dışı bahis parasını aklamak için yurt dışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret siteleri açıldı. Kripto paralarla bu platformlar üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirildi. Buraya aktarılan kripto paraların uluslararası para transfer yöntemleri kullanılarak farklı şirket hesaplarına gönderilerek aklandığı anlaşıldı.
PAYMIX-3 OPERASYONU: 38 GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine sabah saatlerinde Paymix-3 operasyonu düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında 1'i cezaevinde, 15'i yurt dışında ve 22'si yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
SUNUCULAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI
Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapıları da hedef alındı. Şirket bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılırken çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.
Öte yandan suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen bir şirkete daha TMSF kayyum olarak atandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!
Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir.
Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.
Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.
Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda ise 1 Milyar 600 Milyon TL'lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!
Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL'lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.
Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.
Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum.
Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ: BARONLARA VE ÇETELERE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Çiftçi şu ifadelere yer verdi:
İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız arasındaki güçlü koordinasyon, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür.
İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman Polislerimize yürekten teşekkür ediyorum.
Gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemizin huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir.
Bu kararlı duruş, suç ve suçluyla mücadelede sahip olduğumuz güçlü ortak iradenin en açık göstergesidir.
Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir.
Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum.