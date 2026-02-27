Sanal posla yasa dışı bahis operasyonu: 5.5 milyar aklandı, mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından tanzim edilen rapor ve mevcut deliller kapsamında, HST Holding A.Ş bünyesindeki HST Mobil Anonim Şirketi'nin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşlar ile anlaşma sağlayarak Sanal Pos cihazı temin ettiği, Sanal POS cihazlarını Arfemisbet, Lunabet, BetslO ve casînometropol gibi çeşitli yasadışı bahis/kumar oynatılan sitelerin ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten alt üye işyerlerinin kullanımına sunduğu tespit edildi.

MİLYARLARI AKLADILAR

Şirketin yasa dışı bahis/kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerine aracılık ettiği, şirketin 2023-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 5.5 Milyar TL suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi.

17 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçunu işlediği değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

671 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şirketlerin suç tarihi itibariyle tespit edilen taşınmaz, taşınır malvarlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş şirketlerine kayyım atanması için de adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. El koyma işlemlerinde şirketin mal varlıklarının toplam değerinin 671 milyon TL olduğu belirtildi.

Başsavcılık, yasa dışı bahis/kumar suçu ve bu suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla soruşturmaların titizlikle devam edeceğini aktardı.