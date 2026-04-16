Sanal provokasyona geçit yok! 81 ilde düğmeye basıldı

Adalet Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, başta Telegram olmak üzere dijital mecralarda şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, toplumda korku ve panik oluşturmayı hedefleyen paylaşımlara karşı kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 81 ildeki 171 Cumhuriyet Başsavcılığı arasında tesis edilen koordinasyon ağıyla, sosyal medya ve mesajlaşma platformları kapsamlı şekilde izlemeye alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında ise adli süreçlerin başlandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla "Sanal devriye" faaliyetlerini artıran güvenlik birimleri, suç teşkil eden içerikleri kısa sürede tespit ederek söz konusu paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adımların atıldığı bildirildi. Başsavcılıklar tarafından gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçler titizlikle yürütülmeye devam ediyor.