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Giriş Tarihi: 5.12.2021 09:28 Son Güncelleme: 5.12.2021 09:49

“Sanal Tombala” baskını... Bilgisayarlar açık yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Sanal Tombala” baskını... Bilgisayarlar açık yakalandılar

İstanbul’da “Sanal Tombala” oynanan bir adreste 6 kişi gözaltına alındı. 10 bilgisayar ele geçirildi. İş yerinin sorumlusu Ş.A. "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını belirledi. Kapısının kilitli olduğu ve girişinde herhangi bir tabelanın bulunmadığı saptanan iş yerine baskın yapıldı. Adreste 10 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Bilgisayarların "Sanal Tombala" oyunu için kullanıldığı tespit edildi. Adreste yasa dışı kumar oynayan 5 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.

İstanbul'da “Sanal Tombala” baskını... Bilgisayarlar açık yakalandılar | Video




İş yerinin sorumlusu Ş.A. "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü gözaltına alındı. Adres mühürledi.

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“Sanal Tombala” baskını... Bilgisayarlar açık yakalandılar
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