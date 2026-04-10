Sanat dünyasında uyuşturucu depremi

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir dalga yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şunlar: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre Fel Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), şef Somer Sivrioğlu, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli gözaltına alınırken, Somer Sivrioğlu'nun yurtdışında olduğu öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilen ancak şehir dışında olan Ahsen Eroğlu'nun bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, Sinem Ünsal'ın ise dizi çekimleri nedeniyle 2-3 gün içinde ifadeye geleceği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler test vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakıldı. Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından 5 isim yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.