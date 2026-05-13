Sanat yaşlanmayı yavaşlatıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İNGİLTERE'DE yapılan yeni bir araştırmaya göre kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinlikleri biyolojik yaşlanmayı yavaşlatıyor. News Medical'da yer alan çalışmada, 3 bin 556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri incelendi. Araştırmacılar, katılımcıların sanat ve kültür etkinliklerine katılım düzeylerini, biyolojik yaşlanmayı etkileyen DNA'daki kimyasal değişimlerle karşılaştırdı. Sanat ve kültürel etkinliklere daha sık katılan ve farklı etkinlik türlerine yönelen kişilerin daha yavaş yaşlandığını ve daha genç göründüğünü belirledi.