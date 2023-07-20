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Giriş Tarihi: 20.7.2023 17:13 Son Güncelleme: 20.7.2023 17:17

Sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

'Gençlik Başımda Duman' albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

'Gençlik Başımda Duman' albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Türk pop müziği sanatçısı ve bestecisi Baha Boduroğlu 3 Şubat 1947'de İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları ve Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak'ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkarttı. Boduroğlu, Aysel Gürel ile tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. Gençlik Başımda Duman albümü o yılın en çok satan yapımlarından oldu. Ancak Güzin ile Baha ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. 2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen, ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar adlı bir müzik grubu kurdular.

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Sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti
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