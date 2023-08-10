Sanatçı Tan Taşçı konser yolunda kaza yaptı

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları ilk müdahaleden ardından yarılılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar yaralıların sağlık durumunu iyi olduğunu bildirdi. Konser'in iptal edilip edilmeyeceği konusunda açıklama yapılacağı öğrenildi.

TAN TAŞÇI'NIN HAYATINI SÜPER LÜKS CİPİ KURTARDI

İstanbul'dan Alanya Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserine gelirken Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan sanatçı Tan Taşçı'nın hayatını süper lüks cipi kurtardı. Kazaya dayanıklılığı ile ünlü cipin Taşçı'nın hayatını kurtardığını belirten görevliler, "Eğer başka bir araç olsaydı Allah korusun kaza ölümle sonuçlanabilirdi. Kazada cipin bütün hava yastığı aynı anda açılması cipin içinde bulunan 3 kişinin hayatını kurtardı. Burunları bile kanamadı" diye konuştu.