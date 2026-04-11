Sanatın büyüleyici gücü Gazze’nin umuduyla birleşti

Türkiye'den Gazze'ye uzanan bu sanatsal bakış, farklı şehirlerden birçok sanatçıyı bir araya getirdi "Gazzeli anne ve çocuklar için dünyaya sanatınla ses ver" mottosuyla sanatseverlerle buluştu. Hilalin Işığında sergi sanatseverlerle buluştu. Sergide, farklı sanat dallarından ve her yaştan 300 sanatçının eseri yer aldı. Ayrıca Filistinde katledilen 20 bin kadının isminin bulunduğu pankartta sergideki yerini aldı.

"Hilalin Işığında" Gazzeli anneler ve çocukları için dünyaya sanatla ses ver karma sanat sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından törenle açıldı. Tören öncesinde konuşan Numan Kurtulmuş, "Arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen fevkalade değerli bir serginin devamını bugün burada AKM'de açıyoruz.

Kızılay, Türkiye'nin sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasisinin dünyanın her yerinde görünen en önemli unsurlarından birisidir. Kızılay kuruluş olarak milletimizin, aziz milletimizin merhametinin, yardımlaşmasının, dayanışmasının, mazlumlara elini uzatabilme kabiliyetinin dünyanın her yerinde yansıyan önemli kuruluşlarından birisidir. Kızılay'ın bütün bu çabaları, milletimizin gönlündeki insani ve manevi değerlerin bütün dünyadaki halklara yansıması olarak kabul edilmeli, öyle telakki edilmelidir. Kızılay'da yıllardır, on yıllardır yaşanan haksızlıkların, işgallerin, Filistin halkına karşı yapılan zulmün ve baskının, onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında en görünür savunuculardan birisi de hiç şüphesiz Türk Kızılay'ıdır. Bundan dolayı da Filistin davasına vermiş oldukları bu görünür destekten dolayı da Kızılay'a yürekten teşekkür ediyorum.

"FİLİSTİN DAVASI MİLLETİMİZ İÇİN MİLLİ BİR DAVADIR"

Kurtulmuş, "Filistin davası bizim milletimiz için milli bir davadır. Filistin davası uzakta, yardım edilmesi gereken dost ve kardeş coğrafyadaki bir halkın meselesi ve acısı olmanın çok ötesinde milletimizin en önemli milli meselelerinden birisidir. "Bu kadar çok Filistinle niye ilgileniyorsunuz?" diyorlar. Filistinle ilgilenmek, Filistin davasını bir milli mücadelenin parçası olarak görmek Türk milletinin milli mefkuresinin bir parçasıdır. Filistin sadece Mescid-i Aksa dolayısıyla, yani ilk kıblemiz olan kutsal mekan dolayısıyla değil; her karışında ecdadın ayak izleri olması dolayısıyla da bizim milli davamızdır. Bugün onun için kim unutursa unutsun, dünyanın bütün milletleri sırt çevirirse çevirsin, bizim milletimiz asla Filistin davasına sırt çevirmeyecek, asla Filistin halkını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacaktır.

"FİLİSTİNİ SAVUNMAK İSTANBUL'U, KIBRIS'I VE ANKARA'YI SAVUNMAK GİBİDİR"

Kurtulmuş, "Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kıbrıs'ı ve Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir. Dolayısıyla bu milli bilinçle hareket etmek ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Şundan da hiç şüphemiz yoktur; şartlar ne kadar ağır ve tersi gibi görünse de Allah'ın izniyle bir gün nehirden denize özgür bir Filistin mutlaka kurulacak, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti var olacaktır. Bu sadece bir temenni değil, sadece bir siyasi retorik değil; aynı zamanda dünya siyasetinin bir realitesidir. Bu uğurda çalışacağız" dedi.

HAKLI OLAN DAVA FİLİSTİN DAVASIDIR FİLİSTİNLİLER MUTLAKA KAZANACAKTIR"

Kurtulmuş, "Özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler bir taraftan baktığımızda büyük insani felaketleri ortaya çıkardı. Büyük gerçekten acıların, soykırımın, ufacık insanların... arkadaşlar şurada söylediler yukarıda; Gazze şehitlerinin, Filistin şehitlerinin isimleri yazıldı. Toplam 20 bin kadının ismi orada var. Her gün biz burada konuşurken sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da Filistinlilerin katledildiğini biliyoruz, onların hayattan koparıldıklarını biliyoruz. İsrail'in siyonist, sapkın ideolojiye sahip yönetimi arkasına dünyanın en büyük ordusunu almış olabilir; bu orduları da Orta Doğu coğrafyasına getirmiş olabilir. Ne yaparlarsa yapsınlar haklı olan bir dava mutlaka kazanır. Haklı olan dava Filistin'in davasıdır, Filistinlilerin davasıdır ve mutlaka kazanacaktır." şeklinde konuştu.

"SANAT DÜNYASINDA VERİLEN KATKILAR FİLİSTİN DAVASI İÇİN ATILAN ÖNEMLİ ADIMLARDIR"

Kurtulmuş, "Bu anlamda sanat dünyasında sizlerin vermiş olduğunuz bu katkılar da oldukça mütevazı görünse de sonunda insanlık için atılmış, Filistin'in başarısı için atılmış önemli adımlardır. Burada her bir tabloda ortaya koyduğunuz göz nurunuz, alın teriniz sizlerin aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın katında bu davaya emek verenlerin, destek verenlerin böyle nasıl levhaya yazıldıysa yazılı listelerde yer almanızı sağlayacağından hiç şüpheniz olmasın. Allah emeklerinizi, verdiğiniz bu mücadeleyi mübarek kılsın. Her birinize bu çabanız dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Buradan İstanbul'dan, AKM'den şu anda Türkiye'deki her sözü yakinen takip eden, buradan giden her olumlu sözü kendileri için bir zafer muştusu olarak kabul eden Filistinli kardeşlerimize de selamlarımızı, saygılarımızı, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı bilmelerini isteyerek dualarımızı ifade ediyor; saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bütün sanatçı arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Allah razı olsun, emeğiniz var olsun. Hepinize hayırlı günler dilerim.

HACER SÖNMEZ ÖNCÜLÜĞÜNDE 'HİLALİN IŞIĞINDA SERGİ AÇILDI

İlk olarak Tezhip Sanatçısı Hacer Sönmez öncülüğünde 2024 yılının Ocak ayında "Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri" sergisiyle başlayan sanat yolculuğu büyüyerek devam etti. Tük Kızılay İstanbul Kadın Birim Başkanı Ayşe Varank Arslantürk'ün desteği ile yeni bir boyut kazanan "Hilalin Işığında" sergi dizisinin ilki ise 6 Kasım 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıldı.

MİLLETVEKİLİ SENA NUR ÇELİK KANAT'IN ANNESİ 3 ESERLE KATILDI

Sergide ayrıca İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat'ın annesi Hande Çelik'in yaptığı 3 eser de yer aldı. Hande Çelik eserleri yaparken Yaşanan zulmü sanatla kalıcı kılıp gelecek nesillerin görmesi için tarihe miras bırakmak istediğini söyledi. Hande Çelik, "Bu zulüm unutulmasın ve bir daha yaşanmasın diye bir anne duygusuyla ve gözyaşları ile bu resimleri yaptım" dedi.

300 SANATÇININ ESERİ SERGİDE YER ALDI GELİRİ GAZZE'YE BAĞIŞLANACAK

Türkiye'den Gazze'ye uzanan bu sanatsal bakış, farklı şehirlerden birçok sanatçıyı bir araya getirdi. 52 sanatçı ile başlayan sergi dizisi 250 sanatçıya kadar ulaştı. Geleneksel ve modern sanat alanında üretim yapan sanatçıların bağışladıkları eserler, "Gazzeli anne ve çocuklar için dünyaya sanatınla ses ver" mottosuyla sanatseverlerle buluştu. Hilalin Işığında sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. ve 1 hafta boyunca sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Sergiden elde edilen gelir ise Gazze'ye bağışlanacak. 2023 yılından bu yana kitlesel soykırıma maruz kalan Gazze'ye destek olmak için hayata geçirilen ahlamlı sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin izlenimine açıldı. Bir hafta açık kalacağı kaydedildi.