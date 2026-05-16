Sanatla bağımlılığa karşı savaş açtılar

Yeşilay ile Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 14. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, görsel ve edebi olmak üzere iki ayrı kategoride bağımlılıklara karşı duygu ve düşüncelerini, kendi eserleriyle ortaya koydu.

77 BİN BAŞVURU

Yarışmaya 77 bin 515 başvuru yapıldı, 81 ilde toplam 457 birinci seçildi. İl birincilerine 7 bin 500 TL ödül verilirken ülke genelinde birincilere 40 bin, ikincilere 30, üçüncülere ise 20 bin TL verildi. Sepetçiler Kasrı'nda yapılan ödül töreni sonrası öğrenciler, Boğaz turuyla unutulmaz bir gün yaşadı.

"SAVAŞI KAYBETMEDİK"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, şunları söyledi: "Türkiye, bağımlılıkla mücadelede savaşı kaybetmiş bir ülke değildir. Bağımlılıkla verdiğimiz mücadele yalnızca insanımız için değil, insanlık için verilen bir mücadeledir." Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Cihad Demirli ise şu açıklamaları yaptı: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyecek adımlar attık. Bir yandan milli ve manevi değerleri güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan çağın görünür ve görünmez risklerine karşı çocuklarımızda bilgi, tutum ve farkındalık geliştirmeyi hedefliyoruz."