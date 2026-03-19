Sanatseverler Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilen Ankara’da buluştu

BAKAN ERSOY: AMAÇ TURİZMDE GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRMAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara Fuaye Alanı'nda açılan sergiyi ziyaret etti. Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Ankara'nın turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Ersoy, "Ankara, 2026 yılında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerle birlikte birçok etkinlik düzenliyoruz. Amacımız sadece kültürel faaliyetler gerçekleştirmek değil, Ankara'nın Türk devletleri arasında turizm açısından tanıtımını da sağlamak" dedi.