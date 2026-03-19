Sanatseverler Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilen Ankara’da buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçilen Ankara, kültür ve sanat etkinlikleriyle uluslararası alanda öne çıkıyor. Bu kapsamda başkentin tarihi ve kültürel değerlerini konu alan "Başkent Ankara" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
BAKAN ERSOY: AMAÇ TURİZMDE GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRMAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara Fuaye Alanı'nda açılan sergiyi ziyaret etti. Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Ankara'nın turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
Ersoy, "Ankara, 2026 yılında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerle birlikte birçok etkinlik düzenliyoruz. Amacımız sadece kültürel faaliyetler gerçekleştirmek değil, Ankara'nın Türk devletleri arasında turizm açısından tanıtımını da sağlamak" dedi.
10 NİSAN'A KADAR AÇIK
"Başkent Ankara" sergisi, CSO Ada Ankara'nın üst kat fuaye alanında 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, başkentin kültürel mirasını ve turizm potansiyelini sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.
KÜLTÜR VE TURİZMDE YENİ VİTRİN
2026 yılı boyunca düzenlenecek etkinliklerle Ankara'nın Türk dünyasındaki bilinirliğinin artırılması hedeflenirken, başkentin tarihsel birikimi ve kültürel zenginliği de uluslararası platformda daha güçlü şekilde tanıtılacak.