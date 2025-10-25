Sanayi esnafına yüksek faizle borç tuzağı

Marmaris'te tefecilik yaptığı yönünde ihbar edilen 4 şüpheliye yönelik, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

YÜKSEK FAİZLE SENET İMZALATMIŞLAR

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sürecinde şüphelilerin oto sanayi içerisinde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faiz ile boş senet imzalatarak borç verdikleri tespit edildi.

21 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda tefecilik suçundan 21 mağdur olduğu belirlendi. Tespit edilen mağdurların beyanlarına başvuruldu. Devam eden soruşturma kapsamında 4 şüphelinin Marmaris'teki ikamet ve işyeri olan 4 adresinde 21 Ekim'de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 57 yaşındaki E.D., 47 yaşındaki S.T., 27 yaşındaki S.D. ile 49 yaşındaki S.K. şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.