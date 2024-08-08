Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!

Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesi 3. Blok'ta, oto parça satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer iş yerlerini tehdit etti. İtfaiye ekipleri ve TOMA aracı alevlerle mücadele etmek için büyük bir çaba sarf etti. Yangın sırasında, yan tarafta bulunan yağ dükkanındaki malzemeler hızla tahliye edildi.

Yangının etkisiyle gökyüzü yoğun siyah dumanla kaplandı. Yangın sonucu dükkan tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve maddi hasarın boyutu hakkında detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.