Haberler Yaşam Haberleri Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!
Giriş Tarihi: 8.8.2024 10:08 Son Güncelleme: 8.8.2024 10:31

Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!

Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesi 3. Blok'ta, oto parça satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer iş yerlerini tehdit etti. İtfaiye ekipleri ve TOMA aracı alevlerle mücadele etmek için büyük bir çaba sarf etti. Yangın sırasında, yan tarafta bulunan yağ dükkanındaki malzemeler hızla tahliye edildi.

Yangının etkisiyle gökyüzü yoğun siyah dumanla kaplandı. Yangın sonucu dükkan tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve maddi hasarın boyutu hakkında detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA