Sanayi sitesinde korkutan yangın

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Sitesinin 3'üncü bloğunda bulunan matbaa kalıbı imalathanesinde çıktı. 2 katlı iş yerinin üst katından alevlerin çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye e polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin çatısına da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken iş yerinden çıkan dumanları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Hakan Karacasu, "Taşlama yapılırken, kalıplar tutuşmuş. İtfaiye zamanında geldi, söndürdü. Ölü yaralı yok" diye konuştu.