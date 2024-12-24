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Giriş Tarihi: 24.12.2024 17:16 Son Güncelleme: 24.12.2024 19:47

Sanayi sitesinde korkutan yangın

İstanbul Bahçelievler’deki sanayi sitesinin içindeki bir işyerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürülüp kontrol altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sanayi sitesinde korkutan yangın

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Sitesinin 3'üncü bloğunda bulunan matbaa kalıbı imalathanesinde çıktı. 2 katlı iş yerinin üst katından alevlerin çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye e polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin çatısına da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken iş yerinden çıkan dumanları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Hakan Karacasu, "Taşlama yapılırken, kalıplar tutuşmuş. İtfaiye zamanında geldi, söndürdü. Ölü yaralı yok" diye konuştu.

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Sanayi sitesinde korkutan yangın
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