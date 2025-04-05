Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Harran’ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir dizi programa katılmak üzere ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kacır, programları kapsamında Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile bir araya gelerek ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Han, Bakan Kacır'a ilçede gerçekleştirilen projeler ve yerel gelişmeler hakkında detaylı bilgiler sundu.

Ziyaretin ardından Kaymakam Harun Reşit Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı kadim ilçemiz Harran'da misafir ettik. Teşriflerinden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde bir teşekkür mesajı yayımladı.