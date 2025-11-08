Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye Yüzyılını kararlılıkla inşa etme vaktidir

Bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere Ağrı'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Kacır, havalimanından kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile Ağrı Valiliğine geçti. Burada valilik şeref defterini imzalayan Kacır, Vali Mustafa Koç'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen Ağrı Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansı Projeleri Açılış Törenine katıldı.

"AĞRI'YA HEYBEMİZ DOLU GELDİK"

Konuşmasında Ağrı'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerine değinen Bakan Kacır, "Heybetli dağıyla, eşsiz ovaları ve yaylalarıyla, sahip olduğu kültürel mirasıyla gönlümüzde ayrı bir yeri olan Doğu'nun kadim şehri Ağrı'ya bugün heybemiz dolu geldik. Açılışını gerçekleştireceğimiz 575 milyon lira yatırım tutarındaki 12 yeni projemizin Ağrı'ya ve Ağrılılara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 23 yıl önce hayal bile edilemeyen hedefleri başardığını vurgulayan Bakan Kacır, "Yıllar yılı kaderine terk edilmiş şehirlerimizi yeniden umutla, üretimle, eserlerle buluşturduk. Ötekileştirilmiş aziz milletimize yalnızca hizmet götürmekle kalmadık, gönülleri ihya ettik." dedi.

"81 İLİMİZİ ADİL VE KAPSAYICI BİR ANLAYIŞLA KALKINDIRIYORUZ"

Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun tüm şehirleri kapsadığını belirten Bakan Kacır, "Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını, adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde çizdik. Kurguladığımız kalkınma modeliyle şehirlerimizin ekonomilerini güçlendirmenin yanı sıra; insan kaynağıyla, toprağıyla, kültürüyle, tarihiyle 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirme gayesindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu anlayışla; yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkânlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Ağrı için, Ağrılılar için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, son 23 yılda Ağrı Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısına 355 milyon lira, KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla 421 milyon lira destek sağlandığını, 25,7 milyar lira sabit yatırım ve 6 binden fazla istihdam oluşturulduğunu belirtti. Yeni teşvik sistemiyle Ağrı'da yapılacak yatırımların büyük avantajlar sağlayacağını ifade eden Bakan Kacır, "Yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payını 12 yıl boyunca Bakanlığımız karşılayacak. OSB'lerde bu süre 14 yıla çıkacak. Ayrıca 10 yıl süreyle sigorta primi desteği, 24 milyon liraya kadar faiz ve kar payı desteği, yüzde 30'a varan kurumlar vergisi indirimi, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak." dedi.

"AĞRI'NIN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRİYORUZ"

Ağrı'nın doğal, kültürel ve tarımsal potansiyelini ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Kacır, "Dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri, entegre süt ve et işleme tesisleri, koyun yapağı işleme yatırımlarıyla üretim ve istihdam kapasitesini artıracağız. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50 vergi indirimi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ağrı'nın 5,4 milyon dekarlık mera alanı ve 310 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılıkta büyük potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, "Yün ve yapağı işleme tesisleriyle katma değerli üretim yaparak hem istihdamı artıracak hem de üreticimizin gelirini büyüteceğiz." dedi.

"EĞİTİMDEN SAĞLIĞA, TARIMDAN SANAYİYE 12 YENİ PROJE"

Bakan Kacır, Serhat Kalkınma Ajansı aracılığıyla Ağrı'da bugüne kadar 226 projeye 535 milyon lira, DAP Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla 85 projeye 524 milyon lira destek sağlandığını belirtti. Bugün hizmete alınan 12 yeni projeyle kentin birçok alanında dönüşümün başlayacağını kaydeden Bakan Kacır, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesiyle 10 modern kütüphanenin kurulduğunu, 4 meslek lisesinin atölye ve laboratuvarlarının yenilendiğini, Tarım Park Projesiyle üreticilere modern ekipmanlar sağlandığını söyledi.

Ayrıca yamaç paraşütü eğitimleri, gezici sağlık tarama aracı ve ücretsiz kanser tarama hizmeti gibi sosyal projelerin de Ağrılı vatandaşlara sunulduğunu aktaran Bakan Kacır, "Doğubayazıt, Tutak ve Diyadin'de kurduğumuz tekstil atölyeleriyle 450 kişiye istihdam sağladık. Bu atölyeler geçtiğimiz yıl 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN PARÇASI OLACAK YENİ NESİLLER YETİŞİYOR"

Bakan Kacır, gençleri Türkiye'nin bilim ve teknoloji hamlesine dahil ettiklerini belirterek, "Ağrı'da kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde ortaokul ve lise öğrencilerimiz geleceğe hazırlanıyor. Ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kuruyoruz." bilgisini paylaştı.

Konuşmasını, "Bu kadim toprakların bereketine bereket katmayı, şehrimizin özgün kaynaklarını kalkınma ivmesine dahil etmeyi sürdürüyoruz." sözleriyle sürdüren Bakan Kacır, Türkiye'nin her bölgesinde refah ve üretim seferberliğinin süreceğini vurguladı. Son olarak bölgenin terörden arındıkça güçleneceğini ifade eden Bakan Kacır, "Artık terörün tüm izlerini silerek, Türkiye Yüzyılını kararlılıkla, azimle, yılmadan inşa etme vaktidir. Bu topraklar terörün gölgesinden arındıkça daha da bereketlenecek, yeni umutlar filizlenecek, bölgemiz hak ettiği refah seviyesine çok daha hızlı ulaşacaktır." dedi.