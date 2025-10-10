Sancaktepe’de 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Araçla çarpan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de dün saat 13.00 sıralarında yaşanan acı olayda iddiaya göre anne Neriman G. ile yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.'ye, Muhammed Furkan Ö.'nün(16) kullandığı otomobil çarptı. Kazanın ardından anne Nermin G. yaralanırken park halindeki araç arasında sıkışan Ömer G. hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.'nün abisinin üzerine kayıtlı olan aracı, babasının haberi olmadan kaçırarak kazaya neden olduğu ileri sürüldü.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli Muhammed Furkan Ö., emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılık şüpheli genci tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik ise şüphelinin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.