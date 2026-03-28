Sancaktepe’de dehşete düşüren olay! Otoban kenarında bebek cesedi bulundu

Sancaktepe Fatih Mahallesi Kartal Bağlantı yolu üzerinde çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Temizlik görevlilerinden F.A. bu sabah saatlerinden çimenlerin üzerinde bir ağacın altında beyaz beze sarılı bişey gördü. İddiaya göre yanına gidip baktığında beze sarılı bebek olduğunu görünce durumu polise haber verdi. Olay yerinde gelen ekipler yaptıkları incelemede yeni doğmuş erkek Bebek cesedi olduğu belirlendi.

"DÜN YOKTU BUGÜN GÖRDÜM"

Cesedi ilk gören F.A.'nın ifadesine başvuruldu. F.A. İfadesinde; Temizlik yaptığı esnada yol kenarında beyaz kumaşa sarılı bebek cesedi görerek ihbarda bulunduğunu, dünde aynı yerleri temizlediğini ancak olumsuzluğa rastlanılmadığını, bugün ki temizlik esnasında fark ettiğini söyledi.

KAMERA BULUNAMADI

Konuyla ilgili yapılan çalışmaların devamında olay yerinin otoban kenarında olması sebebiyle ilk tespitlerde güvenlik kamera görüntüsüne de rastlanmadı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.