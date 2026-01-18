Sancaktepe’de dev uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 760 bin adet hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Sancaktepe'de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik çok sayıda materyal ele geçirildi.

MİLYONLARCA HAP VE ÜRETİM MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ile uyuşturucu hap üretiminde kullanıldığı belirlenen 1 adet makine bulundu. Ele geçirilen malzemelerin, yüksek miktarda uyuşturucu üretimine olanak sağladığı ve piyasaya sürülmeye hazır olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

"MÜCADELEMİZ BAŞTA GENÇLERİMİZ OLMAK ÜZERE TÜM VATANDAŞLARI KORUMAK"

Operasyona ilişkin açıklama yapan içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir Tacirinden, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" ifadelerini kullandı.