Sancaktepe’de korkunç kaza: Beton mikseriyle çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, İstanbul Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde daha önce de kazaların yaşandığı noktada 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bir şeridi gidiş, bir şeridi geliş olarak kullanılan caddede Ataşehir istikametine ilerlemekte olan 34 EV 5823 plakalı kamyonet, Sancaktepe istikametine gitmekte olan 34 BOA 863 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ KAMYONETTE SIKIŞTI

Ölen sürücünün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Cenaze, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ve beton mikseri olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle İmam Rabbani Caddesi'ndeki trafik dururken araçların kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.