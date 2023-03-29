Haberler Yaşam Haberleri Sancaktepe’de korkunç kaza: Beton mikseriyle çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.3.2023 17:37 Son Güncelleme: 29.3.2023 18:22

Sancaktepe’de korkunç kaza: Beton mikseriyle çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe’de daha önce de kazaların yaşandığı noktada yeni bir kaza yaşandı. Beton mikserine çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sancaktepe’de korkunç kaza: Beton mikseriyle çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, İstanbul Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde daha önce de kazaların yaşandığı noktada 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bir şeridi gidiş, bir şeridi geliş olarak kullanılan caddede Ataşehir istikametine ilerlemekte olan 34 EV 5823 plakalı kamyonet, Sancaktepe istikametine gitmekte olan 34 BOA 863 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ KAMYONETTE SIKIŞTI

Ölen sürücünün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Cenaze, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ve beton mikseri olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle İmam Rabbani Caddesi'ndeki trafik dururken araçların kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyona: HDP ile kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?
İstanbul baraj doluluk oranları son durum 29 Mart 2023: Yükseliş sürüyor! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
İyi Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu: Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız!
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
Kim kazanır?
Yoksun oğlum sen
ARKADAŞINA GÖNDER
Sancaktepe’de korkunç kaza: Beton mikseriyle çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA