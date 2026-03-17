Sancaktepe’de tarihi eser kaçakçılarına 5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 13 Mart Cuma günü gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yüklü miktarda tarihi eser bulunan aracın, şüpheli Ali Köleoğlu'nun ablası Aynur Köleoğlu adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Araç, Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi önünde park halindeyken jandarma tarafından takibe alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Hakimlikçe ifadesi alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ARAÇ İÇERİSİNDE 8 BİN 582 ADET TARİHİ ESER OBJE BULUNDU

Operasyon sırasında araçta yapılan aramada 8 bin 582 adet tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında; 8 bin 63 adet bakır, bronz ve gümüş Bizans, Orta Çağ, Avrupa, Roma İmparatorluğu ve İslami döneme ait sikkeler, 44 adet bronz döküm geyik, karaca ve keçi başlı figürler (1 adedi köpek), 25 adet bronz, demir, bakır alaşımlı insan figürleri, mini büstler, asker figürleri ve liturjik figürler, 17 adet bronz, kurşun ve demir pandatifler, figür siluetleri, insan hayvan figürleri, 23 adet pandantfiler, parmak parçası (heykeleden parça), haç kolye, litürjik ve alegorik formlarda muhtelif figürler, 57 adet bronz ve bakır muhtelif hayvan figürleri, 118 adet bazıları kırık olan gümüş, bakır ve bronz yarı değerli taşlı aplikli, mühür yüzükleri ve kadın erkek yüzükleri, 235 adet muhtelif cins renkli, desenli, ortası delik taş ve cam imali boncuk çeşitleri, pişmiş toprak mavi sırlı boncuklardan bir grubunun tespit halinde ipe dizili olduğu, (insan figürlü formlardan 1 adedinin plastik döküm olduğu ve yeni üretilmiş malzemeden olduğu) toplamda 8 bin 582 adet objenin ele geçirildi.

BEN TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI YAPMAM

Ali Sekmen'i Antalya'dan cami imamı olarak tanıdığını, kendisinin emekli olduğunu belirten şüpheli Adnan Karabüber ifadesinde, "Ali ve Atilla Köleoğlu isimli şahısları tanımam. Ali Köleoğlu beni yaklaşık 3 gün önce arayarak "Adnan abi benim elimde bir şeyler var, ne yapacağımı bilmiyorum, bana yardımcı olur musun" dedi. Bende beni neden arıyorsun demedim. Bir bakalım dedim ve dün buluşmak için anlaştık. Dün Ali Sekmen ile buluşup bu eşyalara bakıp Antalya'ya geri dönecektik. Ali bunları bilmez, anlamaz, tamamen beni tanıdığı için buradadır. Anlaştığımız saatte Atilla ve Ali Köleoğlu, ben ve Ali Sekmen Sancaktepe'de bir pastaneye gittik. Birol diye bir şahıs geldi. Birol'u ben davet ettim. Amacım Ali'lerin bulduğu eşyaya Birol'un bakmasıydı. Birol ile Atilla arabaya gidip tarihi eserlere bakarken jandarma geldi ve bizi aldılar. Benim bu işte bulunmamın sebebi meraktır. Ben tarihi eser kaçakçılığı yapmam" dedi.

BEN YOKKEN EŞYALARI EVİME BIRAKMIŞ

Şüpheli Ali Köleoğlu ifadesinde Atilla Köleoğlu'nun babası olduğunu belirterek, "Adnan Karabüber ve Ali Sekmen isimli şahısları tanımam. Ben uluslararası tır şoförlüğü yapıyorum. Babam bana yaklaşık 1 ay önce balığa gittiğini, balıkta madeni para ve yüzük bulduğunu söyledi. Bu eşyalar ben yokken evime de bırakmış. Daha sonra bunları birilerine sorduralım dedi. Adnan Karabüber beni aradı. Bana yarın buluşacağız, dedi. Bende tamam dedim. Evimin bulunduğu yere yakın bir yerin konumunu attım. Sonra oradaki pastanede buluştuk. Pastaneye Adnan, Ali, Birol diye bir şahıs ve babam Atilla geldi. Babam ve Birol arabanın yanına gittiklerinde jandarmalar geldi" dedi.

BENİM KAÇAKÇILIKTAN HABERİM YOK

Emekli imam olduğunu, Atilla ve Ali Köleoğlu'nu tanımadığını belirten şüpheli ALİ Sekmen ise, "Yaklaşık 10-12 gündür İstanbul'da kentsel dönüşüm işi arıyorum. Bu esnada Adnan ile görüştüm. Bana Antalya'dan İstanbul'a geleceğini söyledi. Sonra işi bitince birlikte döneceğimizi söyledi. Bende kabul ettim. Dün Adnan ile Marmaray durağının orada buluştum. Bana bir işi olduğunu birileri ile oturacağını söyledi. Olay sebebiyle isimlerini öğrendiğim Atilla ve Ali Köleoğlu isimli şahıslarla buluştuk. Bir pastaneye gittik. Sonra Atila ve Birol diye bir şahıs arabanın yanına gittiler. Bir şeyler konuştular. Ben Adnan abiye gidiyor muyuz dedim ve oda birazdan gideceğiz dedi. Bu esnada jandarmalar gelip bizleri yakaladılar. Benim tarihi eserlerden, kaçakçılıktan haberim yoktur" dedi.

5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Haber verme sorumluluğuna ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.