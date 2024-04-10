Sandık Kokusu bu hafta var mı yok mu? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte yeni yayın tarihi!

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile araştırılıyor. Normalde 10 Nisan 2024 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi Show TV yayın akışında yer almıyor. Bu noktada Sandık Kokusu 18. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Peki, Sandık Kokusu bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.
SANDIK KOKUSU DİZİSİ BU HAFTA VAR MI?
Show TV akışında yer alan bilgiye göre 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Sandık Kokusu dizisinin yayın saatinde yeni bölüm yerine Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile ekrana gelecek.
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sandık Kokusu 18. bölümü ile 17 Nisan Çarşamba günü seyircisi ile buluşacak.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ
Adnan'ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan'ın dikkatini, Reha'nın laf arasında anlattığı Filiz'in geçmişi çeker.
Irmak, Adnan'ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır.
Cevdet'in de yardımıyla Karsu'yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Peki bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu'nun Atilla'ya tepkisi ne olacaktır?
Atilla'nın artık babasını ikna etmek için bir planı vardır ve konuşmak için çiftliğe doğru yola çıkar. Filiz de Türkan'la birlikte, Hasan'ın düzenlediği sıra gecesindedir. Atilla'nın geldiğini duyan Hasan, çalışma odasına çekilir. O sırada tuvalete gitmek için odadan ayrılan Filiz, fırsattan istifade etrafa bakınır. Hasan ve Atilla, çalışma odasında konuşurken kapı açılır fakat içeri giren kimdir?