Haberler Yaşam Haberleri Sandık Lekesi Nasıl Çıkar? Çeyizden ve Kıyafetten Sandık Lekesi Nasıl Çıkarılır?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:23 Son Güncelleme: 16.11.2022 14:24

Sandık Lekesi Nasıl Çıkar? Çeyizden ve Kıyafetten Sandık Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Sandık lekesi nasıl çıkar sorusu özellikle kadınların cevabını merak ettiği bir konu. Sandık lekesi denildiğinde herkesin aklına çıkmayan o sarı lekeler geliyor. Ancak sandık lekesini çıkarmak mümkün. İster çeyizinizde isterseniz de kıyafetlerinizde olsun sandıkta durmaktan üzerinde lekeler oluşan eşyalarınızdan bu lekeleri çıkartabilirsiniz. Kıyafetten sandık lekesi nasıl geçer, çeyizlerden sandık lekesi nasıl geçer merak ediyor ve cevabını arıyorsanız yazımızın devamından leke çıkarma tüyolarına ulaşabilirsiniz.

Sandık Lekesi Nasıl Çıkar? Çeyizden ve Kıyafetten Sandık Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Sandık lekesi yıllardır sandıkta duran danteller, el örgüsü ürünlerde özellikle de açık renkli olanlarda büyük bir sorun olabiliyor. Yıllar sonra sandıktan çıkartılan çeyizler ya da kıyafetlerde oluşan lekeleri görenler hemen sandık lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabını arıyor. Çeyizlerden ve kıyafetten sandık lekesi nasıl geçer merak ediyorsanız bu lekeleri çıkarmak için birbirinden farklı tüyolara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sandık Lekesi Nasıl Önlenir?

Sandık lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabına bakmadan önce sandık lekelerinin neden olduğunu bilmek de bundan sonra işinizi kolaylaştıracak bir bilgidir. Sandık lekesinin en büyük nedeni çeyizlerin, kıyafetlerin, kumaşların sandık içinde uzun süre havasız kalmasıdır. Bu yüzden mevcut sandık lekelerinden kurtulduktan sonra düzenli aralıklarla sandık içindeki malzemelerinizi havalandırarak bu sorunun önüne büyük ölçüde geçebilirsiniz. Ayrıca eşyalarınızı havalandırdıktan sonra vakumlu hurçlarla yeniden sandığa kaldırmakta sandık lekesini önlemeniz için büyük fayda sağlayacaktır.

Çeyizden ve Kıyafetten Sandık Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Aile yadigarı çeyizlerinizden ya da kıymetli kıyafetlerinizden sandık lekesini çıkartmak için birçok farklı formül bulunuyor. Hiç çıkmayacak gibi gözüken bu lekelerden kurtulmak için ihtiyacınız olan en önemli şey süt. Lekeli eşyalarınızın kumaşının dayanıklı olduğunu düşünüyorsanız birkaç litre sütü yoğurt mayalama sıcaklığına yani parmak yakmayacak ısıya gelene kadar ısıtın. Sütü asla kaynatmayın. Lekeli eşyalarınızı bu sütün içerisinde yaklaşık 4-5 saat boyunca bekletin.

Sandık Lekesi Nasıl Çıkar?

Eşyalarınızı sütün içinden çıkarttığınızda lekelerin çok büyük ölçüde azaldığını göreceksiniz. Eğer eşyalarınız hassas ise bu işlemi soğuk süt ile de deneyebilirsiniz. Sütün içinden çıkarttığınız ürünlerinizde hala leke varsa eşyanın üzerindeki sütü ılık suyla akıtın. Sonrasında 3-4 yemek kaşığı karbonatı eşyalarınızın üzerine serpin ve az miktarda beyaz sirke dökün. Yarım saat bu şekilde beklettikten sonra lekelerin yok olduğunu göreceksiniz. Sandık lekesinden kurtulmak için tuzlu suda da lekeli ürünlerinizi bekletebilirsiniz. Son olarak lekeli ürünlerinize beyaz şarap dökerek de sandık lekelerinden arındırabilirsiniz.

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Sandık Lekesi Nasıl Çıkar? Çeyizden ve Kıyafetten Sandık Lekesi Nasıl Çıkarılır?
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