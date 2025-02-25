Sandıklı Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Sandıklı Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Sandıklı, Afyonkarahisar ile çevre iller arasında köprü görevi gören ilçelerden biridir. Coğrafi konumu sayesinde Sandıklı Otogarı hem iç turizme hizmet eden hem de uzun mesafeli otobüs yolculuklarının aktarma noktalarından biri olarak öne çıkar. Bu ilçeye gelen turistler, konaklama yapacakları otellere ve termal tesislere ulaşmak için genellikle otogardan hareket eden araçları kullanmaktadır. Sandıklı Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı gibi sorular bir gezgini yakından ilgilendirir.

Sandıklı Otogar Nerede?

Sandıklı Otogarı, Afyonkarahisar iline bağlı Sandıklı ilçesinin merkezinde, Ece Mahallesi, Afyonkarahisar-Denizli Yolu üzerinde yer almaktadır. İlçenin ana ulaşım yollarına yakın bir konumda olup, şehir merkezine yürüme mesafesindedir.

Yol Tarifi ile Sandıklı Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bulunduğunuz konuma göre Sandıklı Otogarı'na farklı güzergâhlar üzerinden ulaşabilirsiniz:

Özel Araç ile Ulaşım

Afyonkarahisar Şehir Merkezinden: D650 karayolu takip edilerek Sandıklı'ya ulaşılabilir. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Dinar'dan: Dinar ilçesinden D320 karayolu kullanılarak Sandıklı'ya ulaşım sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 40 dakika sürmektedir.

Eskişehir ve Kütahya'dan: Afyonkarahisar yönüne ilerleyip Sandıklı yol ayrımına girerek otogara ulaşılabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 2-2,5 saat arasındadır.

Denizli ve Uşak'tan: D320 ve D650 yolları kullanılarak Sandıklı Otogarı'na ulaşım mümkündür. Denizli'den yaklaşık 2 saat, Uşak'tan ise 1,5 saat süren bir yolculuk gerekmektedir.



Toplu Taşıma ile Ulaşım

Sandıklı Otogarı'na çevre il ve ilçelerden otobüs ve minibüs seferleri ile ulaşılabilir.

Afyonkarahisar'dan: Menteşe Otogarı'ndan hareket eden otobüsler ve minibüsler kullanılabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Dinar'dan: Dinar şehir merkezinden hareket eden minibüsler otogara ulaşım sağlamaktadır. Yolculuk 40 dakika içinde tamamlanır.

Denizli'den: Denizli Otogarı'ndan hareket eden minibüs ve şehirlerarası otobüsler Sandıklı'dan geçmektedir. Yaklaşık 2 saat içinde otogara varılabilir.

Kütahya'dan: Kütahya'dan Sandıklı yönüne hareket eden otobüslerle ulaşım sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürmektedir.



Havalimanı Servisleri ile Ulaşım

Sandıklı'ya en yakın havalimanları Eskişehir ve Denizli'de bulunmaktadır.

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan: Eskişehir'den hareket eden şehirlerarası otobüsler Sandıklı'dan geçmektedir. Yolculuk süresi yaklaşık 2,5 saat civarındadır.

Denizli Çardak Havalimanı'ndan: Havalimanından Sandıklı yönüne giden otobüsler veya araç kiralama seçenekleri ile ulaşım sağlanabilir. Yolculuk yaklaşık 1 saat 45 dakika sürmektedir.



Taksi ve Özel Transfer ile Ulaşım

Konforlu bir ulaşım arayanlar için taksi ve özel transfer hizmetleri iyi bir alternatiftir.

Sandıklı İlçe Merkezinden: Taksi ile yaklaşık 5-10 dakika süren bir yolculuk yapılabilir. Ücretler, mesafeye ve güncel tarifelere göre değişebilir.

Özel Transfer Hizmetleri: Oteller ve seyahat acenteleri tarafından sağlanan transfer hizmetleri ile Sandıklı Otogarı'na doğrudan ulaşım mümkündür. Önceden rezervasyon yapıldığında daha uygun fiyat seçenekleri sunulabilir.



Yürüyerek veya Bisikletle Ulaşım

Otogar, ilçe merkezine oldukça yakın bir konumda yer aldığı için yürüyerek ulaşım mümkündür. Ayrıca Sandıklı'da bisiklet kullanımı yaygın olduğundan, şehir içi ulaşım için bu yöntem de değerlendirilebilir.