Şanlı fethe coşkulu kutlama

Trabzon'un fethinin 564. yıldönümü kutlaması, düzenlenen etkinliklerle şehirdeki tarihi mirasa saygının bir göstergesi olarak coşku içinde gerçekleşti. Kutlamalar sabah erken saatlerinde Fatih Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Protokol üyeleri, kurum temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törende, Trabzon'un fethinde önemli yeri olan isimler rahmetle anıldı. Kutlama programında konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizin dört bin yıllık şanlı tarihindeki sayfalardan biri olan Trabzon'un 564. yıldönümünü kutluyorum. Trabzon'umuz asırlardır Karadeniz'in incisi Anadolu'nun kuzeye açılan kapısı, medeniyetlerin iz bıraktığı bir şehir. Fatih Sultan Mehmed'in inanılmaz kararlılığı ve milletimizin iman dolu mücadelesi ile Trabzon ebedi olarak Türk-İslam yurdu haline gelmiştir. Bu fetih hoşgörü ve huzurun hâkim olduğu bir dönemin de başlangıcını simgelemektedir" dedi.