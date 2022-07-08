Şanlıurfa Cezaevi önünde silahlı saldırı 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Kapalı Cezaevi önünde meydana gelen olayda henüz kim tarafından vurulduğu bilinmeyen Muhittin Bedlek (44) cezaevi önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Bedlek, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Muhittin Bedlek (44) sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bedlek'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.