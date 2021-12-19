Şanlıurfa ’da taşlı sopalı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Kavga Şanlıurfa- Akçakale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada taşın isabet ettiği İsmail Kaya, yaralandı. Olay yerinde bulunan bir otomobil de atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesi ile sonra erdi. Yaralanan İsmail Kaya ambulans ile Şanlıurfa Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.