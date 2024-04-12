Şanlıurfa’da feci kaza: Babaanne ve torun öldü

Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Yedikuyu Mahallesi Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre karşıdan karşıya geçmek isteyen, babaanne Yıldız Canpolat (52) ile torunları İsa Canpolatlı (8), A. C (10) ve S.C (4) isimli kişilere karşıdan gelen A.Ç. (32) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle babaanne ve 3 torunu ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan babaanne Yıldız Canpolat (52) ile torunları İsa Canpolatlı (8), A.C (10) ve S. C (4) yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan babaanne Yıldız Canpolatlı ile 8 yaşındaki torunu İsa Canpolatlı burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

A.C (10) ve S. C'nın ise tedavileri devam ediyor

Yıldız Canpolatlı ile İsa Canpolatı' nın cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı otombil sürücüsü Jandarma tarafından gözaltına alındı