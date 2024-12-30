Geniş bir apron kapasitesine ve terminal binasına sahip olan Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda, çeşitli restoran ve kafeler bulunur. Bu mekanlar, yolcuların yemek yiyebilecekleri ve dinlenebilecekleri alanlardır. Restoran ve kafeler, farklı lezzetler sunmakta ve yolcuların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Şanlıurfa GAP Havalimanı nerede, Şanlıurfa GAP Havaalanı nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir ise sıkça sorulan sorulardır.

Şanlıurfa GAP Havalimanı Nerede?

Şanlıurfa GAP Havalimanı, Şanlıurfa ilinde bulunan Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu üzerinde yer alır. İl merkezine ortalama olarak 35 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanı, Karaköprü ilçesine bağlı Gülgen Köyü mevkiindedir. Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illere de ulaşım imkanı tanımaktadır. Özellikle Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman gibi illere yakın konumda olması, bölgedeki ulaşım ağını güçlendiren bir unsurdur.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Şanlıurfa şehir merkezinden Şanlıurfa GAP Havalimanı'na ulaşım, yaklaşık olarak 35-45 dakikadır. Tercih edilebilecek başlıca ulaşım seçenekleri ise şu şekilde sıralanabilir:

İç hat uçak seferlerine göre hareket eden HAVAŞ servis otobüsleri, ekonomik ve pratik bir ulaşım seçeneği olarak öne çıkar. Şehir merkezindeki belirli duraklardan hareket eden bu servisler, havalimanına ulaşmak isteyenler tarafından sıkça tercih edilir.

Havalimanı taksileri, haftanın 7 günü 24 saat hizmet verir. Şehir merkezinden havalimanına taksi ile ulaşım, hızlı ve bir o kadar konforludur.

Havalimanı terminal binasında özel transfer hizmeti sunan acenteler ve araç kiralama ofisleri bulunur. Bu seçenekler, özellikle ilçe yerleşim yerlerine gitmek isteyenlere yöneliktir.

Şehir merkezinden özel araçla yola çıkacaklar, Adana-Şanlıurfa Otoyolu/O-52/E90 ve Şanlıurfa Diyarbakır Yolu/D885/E99 karayolları üzerinden kuzey yönünde havalimanı tabelalarının takip ederek ulaşabilir.

Yukarıda sıralanan ulaşım seçeneklerden herhangi biri tercih edilerek, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.