Şanlıurfa merkezli 11 ilde sanal medya dolandırıcılarına operasyon

E kipler internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden kurulan dolandırıcılık ağına yönelik 4 ay boyunca teknik takip ve analiz çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda şebekenin faaliyetleri tespit edilerek Şanlıurfa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, gözaltına alınan şüphelilerin lüks otellerde konakladıkları ve lüks araçlar kullandıkları ortaya çıktı. MASAK tarafından hazırlanan raporda ise şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 200 milyon TL dolandırdığı değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyonun ardından mağdur vatandaşlar, başarılı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör