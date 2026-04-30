Şanlıurfa merkezli 11 ilde sanal medya dolandırıcılarına operasyon

Giriş Tarihi: 30.04.2026 15:08

Şanlıurfa merkezli 11 ilde, sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

MEHMET YILDIRIM
E kipler internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden kurulan dolandırıcılık ağına yönelik 4 ay boyunca teknik takip ve analiz çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda şebekenin faaliyetleri tespit edilerek Şanlıurfa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, gözaltına alınan şüphelilerin lüks otellerde konakladıkları ve lüks araçlar kullandıkları ortaya çıktı. MASAK tarafından hazırlanan raporda ise şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 200 milyon TL dolandırdığı değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyonun ardından mağdur vatandaşlar, başarılı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
